हाल ही में बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर किड तैमूर अली खान की डॉल ने धूम मचाई थी. कर्ली बाल, सफेद कुर्ता पायजामा और नेहरू जैकेट वाली ये डॉल केरल के एक टॉय स्टोर देखी गई. इसे तैमूर के एक फैन ने ट्विटर पर शेयर किया, जिसके बाद यह वायरल हो गई. अब ये डॉल ऑनलाइन भी मौजूद है जिसे कई वेबसाइट्स से 900 से 1400 तक की कीमत में खरीदा जा सकता है.लेकिन अब एक और डॉल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस बार कोई बच्चा नहीं बल्कि ये टॉय प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास का है. जी हां, ब्लू सूट में निक जोनास और रेड एंड येल्लो बॉर्डर वाली साड़ी में प्रियंका चोपड़ा की एक डॉल ने फैन्स को क्रेज़ी कर दिया है.यहां देखिए प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की इस डॉल की तस्वीर.

After #TaimurAliKhan, @priyankachopra and @nickjonas get their customized dolls pic.twitter.com/QuRm07BDPx