Priyanka Chopra की बलून ड्रेस हुई वायरल, तो लोगों ने कहा- सुतली बम, एक्ट्रेस ने मीम शेयर कर दिया रिएक्शन

प्रियंका की इस quirky orb ड्रेस की तुलना पटाखों और गर्म हवा के गुब्बारे में पटाखा मछली के प्रकारों से की गई है. विराट कोहली को भी एक मीम में घसीटा गया है, जबकि एक यूजर ने प्रियंका के आउटफिट को इन शब्दों में बताया, "जब मॉम कहती हैं 'बोरिया बिस्तार समेट और निकल जा यहां से'."

इसके बाद प्रियंका भी पीछे नहीं रही. उन्होंने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में मीम शेयर करते हुए लोगों को धन्यवाद दिया. प्रियंका ने मीम शेयर करते हुए लिखा, "मेरे दिन बनाने के लिए धन्यवाद."

Too funny... Thanks for making my day guys ! @LUXURYLAW#halpernstudiopic.twitter.com/TpEJIUocSJ