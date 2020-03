क्रिस लिन ने दिखाई ऐसी दबंगई, धड़ाधड़ 8 छक्के जड़कर बना डाला शतक, देखें इनिंग का पूरा Video

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2020) में लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान (Lahore Qalandars Vs Multan Sultans) के बीच मुकाबला खेला गया. क्रिस लिन (Chris Lynn) की धुआंधार पारी की बदौलत लाहौर कलंदर्स (Lahore Qalandars) ने आसानी से ये मुकाबला जीत लिया. इसी के साथ लाहौर पहली बार नॉक-आउट्स में जाने में कामयाब रहा. क्रिस लिन (Chris Lynn) ने 55 गेंदों पर 113 रन की नाबाद पारी खेली. उन्होंने हर गेंदबाज की खबर ली और खूब छक्के जड़े. सोशल मीडिया पर उनकी पारी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

लाहौर कलंदर्स (Lahore Qalandars) को जीतने के लिए 187 रन बनाने थे. ऐसे में क्रिस लिन और फखर जमान ने आते ही रन बरसाना शुरू कर दिया. क्रिस लिन ने ग्राउंड के हर कोने पर बड़े शॉट्स खेले. फखर के आउट होने के बाद लिन ने अपना गेयर चेंज किया और तेज रफ्तार से खेलने लगे. उन्होंने 12 चौके और 8 छक्के जड़े और 7 गेंद रहते लाहौर कलंदर्स को जिता दिया.

देखें उनकी पारी का पूरा वीडियो:

#لاہورقلندرز کے تمام سپورٹرز کو جیت مبارک ہو#CHRIS_LYNN

Strike rate: #LahoreQalandars have qualified for the semi-finals first time in PSL history. Congratulations#LQvMS#PSLV2020pic.twitter.com/vv8m2Yvu6s