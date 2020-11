PSL में मुंबई इंडियन्स के ग्लव्स पहनकर उतरा विदेशी बल्लेबाज, Trollers बोले- '...और कहते हैं IPL से बड़ी लीग है'

पीएसएल 2020 क्वालिफायर 1 मैच कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के बीच खेला गया. रदरफोर्ड एमआई के दस्ताने पहने नजर आए. वो जब बल्लेबाजी करने उतरे तो उन्होंने कराची किंग्स के ग्लव्स की जगह मुंबई इंडियंस के दस्ताने पहने. रदरफोर्ड आईपीएल 2020 में खेलते तो नजर नहीं आए, लेकिन वो मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे. इस साल मुंबई इंडियंस फिर चैम्पियन बना है. आईपीएल सीजन खत्म करने के बाद खिलाड़ी सीधा पाकिस्तान पीएसएल खेलने पहुंचा.

आईपीएल में जिस खिलाड़ी को एक भी मैच नहीं खिलाया गया, उसे कराची किंग्स ने प्लेइंग इलेवन में शामिल किया. मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ वो बल्लेबाजी करने उतरे. लेकिन फैन्स को उनकी किट में एक अजीब बात लगी, वो थे उनके दस्ताने. जैसे ही आईपीएल फैन्स ने उनके हाथ में मुंबई इंडियंस के दस्ताने देखे तो उन्होंने पीएसएल को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

Rutherford playing for Karachi Kings Used the Gloves he got from Mumbai Indians. #IPL#PSLpic.twitter.com/LHX0NvD9TW — Taimoor Zaman (@taimoorze) November 15, 2020

Did You Know? Rutherford was playing with Mumbai Indians Gloves. #KKvsMSpic.twitter.com/MCwVrL8Sh4 — AQiB Majeed (@oii_Sutybaz) November 15, 2020

Hey @KarachiKingsARY . Final me Rutherford ko Naya gloves dena yr...



All the best for the Final #MsVskkpic.twitter.com/kVvKiSndMb — Bibhu (@Bibhu237) November 14, 2020

इससे पहले, क्रिकेटर को मुंबई इंडियंस किट पहनकर पाकिस्तान में हवाई अड्डे पर देखा गया और काफी ट्रोल किया गया. PSL 2020 के प्लेऑफ में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तांस के बीच मुकाबले में रदरफोर्ड केवल 3 गेंदों पर 1 रन बनाने में सफल रहे. मैच आखिर में सुपर ओवर में गया, जिसको कराची किंग्स ने जीत लिया था. आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा.