कामरान अकमल ने छोड़ा 'लड्डू' कैच, गुस्से से देखने लगा गेंदबाज, देखें Viral Video

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में पेशावर जल्मी (Peshawar Zalmi) और क्वैटा ग्लेडिएटर (Quetta Gladiators) के बीच मुकाबला खेला गया. जहां कामरान अकमल (Kamran Akmal) ने ऐसा किया, जिसके लिए उनको खूब ट्रोल (Troll) किया जा रहा है. कामरान अकमल ने लड्डू कैच छोड़ दिया. लोग इस कैच को सबसे आसान कैच बतार हा है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है.

क्वैटा ग्लेडिएटर्स को जीत के लिए 10 गेंद पर 50 रन चाहिए थे. ऐसे में सोहेल खान ने हसन अली की गेंद पर छक्का मारने की कोशिश की, लेकिन बॉल एज लेकर हवा में चली गई. शॉट तो काफी ऊपर तक गया, लेकिन छक्के तक नहीं पहुंच पाई.

बॉल विकेटकीपर कामरान के पास आ गई. जैसे ही उन्होंने कैच के लिए हाथ बढ़ाया तो बॉल उनके हाथ में नहीं आ पाई. उन्होंने जैसे ही कैच छोड़ा तो हसन अली भी गुस्सा करते नजर आए.

देखें Video:

KAMRAN AKMAL PUTS DOWN ANOTHER ONE



Sohail Khan managed to hit it high up into the night sky but Kamran Akmal couldn't take it #HBLPSLV#TayyarHain#CricketForAllpic.twitter.com/Hj4HdvhfxU