PSL 2020: बल्लेबाजी छोड़ टॉयलेट करने गए मोहम्मद हफीज, कीपर बोला- '2 ओवर से कह रहा है...' - देखें Video

पेशावर जल्मी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बनाए. जवाब में लाहौर की शुरुआत कुछ खास नहीं रही. लेकिन मोहम्मद हफीज और बेन डंक ने मैच को बनाए रखा. बेन डंक होने के बाद शानदार बल्लेबाजी कर रहे मोहम्मद हफीज भी पवेलियन की तरफ चले गए. स्पाइडर कैम से रमीज राजा ने जब शोएब मलिक, वहाब रियाज और इमाम-उल-हक से पूछा तो इमाम-उल-हक बोले- ''2 ओवर से कह रहा है टॉयलेट आ रहा है.'' जिसको सुनकर बाकी खिलाड़ी भी हंस पड़े.

