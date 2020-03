बल्लेबाज ने मारा अजीबोगरीब शॉट तो गुस्से में पाकिस्तानी गेंदबाज ने किया कुछ ऐसा... देखें Video

पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2020) चल रही है. जिसको बहुत पसंद किया जा रहा है. पाक खिलाड़ियों के साथ-साथ विदेशी खिलाड़ी भी इस लीग में चार चांद लगा रहे हैं. पीएसएल अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है. लीग मैच में मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स (Multan Sultans Vs Lahore Qalandars) के बीच मुकाबला खेला गया था. जहां कुछ ऐसा हुआ, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. बल्लेबाज ने एबीडिविलियर्स की तरह स्कूप शॉट खेलकर पीछे की तरफ चौका जड़ा. जिसको देखकर गेंदबाज गुस्सा गया और अगली ही गेंद पर बोल्ड मार दिया.

अंडर-19 के प्लेयर रोहेल नजीर (Rohail Nazir) ने शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Afridi) की तेज रफ्तार वाली गेंद पर स्कूप शॉट खेला, उनके बल्ले से बॉल लगकर सीधे बाउंड्री पर गई और चौका हो गया. शॉट को देखकर अफरीदी गुस्सा गए और अगली गेंद उन्होंने यॉर्कर रखी. जिसको नजीर समझ नहीं पाए और बोल्ड हो गए. अफरीदी ने फिर शानदार तरह से सेलीब्रेट किया.

देखें Video:

ROHAIL NAZIR, HOW DID YOU DO THAT



Shaheen Afridi has just been hit for a remarkable shot! He has been removed the very next ball#HBLPSLV#TayyarHain#CricketForAll#PEL#ChangeYourLifepic.twitter.com/fiCP9St7hc