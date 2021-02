PSL 2021: शाहिद अफरीदी ने जाल बिछाकर मारा बोल्ड, फिर गुस्से में बल्ला पटकने लगा बल्लेबाज - देखें Video

151 रन का पीछा करने उतरी इस्लामाबाद की शुरुआत कुछ खास नहीं रही. वो समय-समय पर विकेट गंवाते चले गए. इस्लामाबाद 55 रन पर दो विकेट गंवा चुका था. क्रीज पर हुसैन तलत और एलेक्स हेल्स बल्लेबाजी कर रहे थे. शाहिद अफरीदी गेंदबाजी करने आए. उन्होंने तेज गेंद डाली और हेल्स को बोल्ड मार दिया, जिसके बाद हेल्स गुस्से में बल्ला पटकने लगे.

