PSL 2021: पॉल स्टर्लिंग ने की चौके-छक्कों की बारिश, गुस्साए सरफराज़ ने गेंदबाज को ऐसे लगाई डांट - देखें Video

157 रन का पीछा करने उतरी इस्लामाबाद ने आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया. पहला ओवर करने मोहम्मद नवाज आए थे. पॉल स्टर्लिंग क्रीज पर मौजूद थे. उनके ओवर में पॉल ने एक छक्का और दो छक्के लगातार जड़ दिए. उन्होंने पहले ही ओवर में 17 रन दे दिए. जिसके बाद सरफराज अहमद ने गेंदबाज के पास जाकर डांट लगाई. कैमरे पर यह सब रिकॉर्ड हो गया.

देखें Video:

What a Stirling first over for @IsbUnited ✨#HBLPSL6 | #MatchDikhao | #IUvQGpic.twitter.com/o3h7da71Fx