PSL 2021: अलीम दार ने दिया नॉट-आउट, खिलाड़ी ने लिया DRS, तो अंपायर ने किया कुछ ऐसा - देखें Video

दरहसल गेंद पैड्स पर लगकर निकल गई थी. खिलाड़ियों की अपील पर अंपायर अलीम दार (Aleem Dar) ने नॉट आउट करार दे दिया. बल्लेबाज ने एक रन लेकर मैच जीत लिया. कराची ने डीआरएस (DRS) लिया. लेकिन थर्ड अंपायर ने भी नॉट आउट करार दिया. उसके बाद अलीम दार (Aleem Dar) ने गजब का रिएक्शन दिया और नॉट आउट करार दे दिया. वो कराची के खिलाड़ियों के मजे लेते दिख रहे थे. सोशल मीडिया (Social Media) पर वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है.

देखें Video:

Aleem Dar Thug Life Moment at the End when they lost the review pic.twitter.com/boldCdV4S7