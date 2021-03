PSL 2021: मोहम्मद आमिर ने पहले किया फैन्स को ऐसा इशारा, फिर बल्लेबाज को बोल्ड मार दिखाया गुस्सा - देखें Video

187 रन का पीछा करने उतरी लाहौर पहले ही ओवर में सोहैल अख्तर का विकेट खो चुकी थी. वो शून्य पर रन आउट हो गए. गेंदबाजी कर रहे मोहम्मद आमिर फैन्स को चीयर करने का इशारा करने लगे. उसके बाद गेंद करने दौड़े और जो डेनली को बोल्ड मार दिया. जिसके बाद वो गुस्से में आए और जश्न मनाने लगे. लाहौर शून्य पर अपने दो विकेट खो चुका था.

देखें Video:

This is what it means to have fans in the stands!



A truly magical moment between the NSK crowd and @iamamirofficial#HBLPSL6 | #MatchDikhao | #KKvLQpic.twitter.com/Cbd4aLJ4bZ