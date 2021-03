PSL 2021: बाबर आज़म को बोल्ड कर अफरीदी पहुंचे पास, कंधे पर हाथ रखकर कह डाला कुछ ऐसा - देखें Video

2 ओवर में कराची 20 रन बना चुका था. शाहीन शाह अफरीदी 5वां ओवर डाल रहे थे. उस वक्त क्रीज पर शरजील खान और बाबर आजम मौजूद थे. अफरीदी की इन स्विंग पर बाबर ने डिफेंड करने की कोशिश की. बॉल सीधे विकेट पर लगी और वो बोल्ड हो गए. अफरीदी ने जश्न नहीं मनाया और वो बाबर आजम के पास पहुंच गए. उन्होंने बाबर के कंधे पर हाथ रखा और माफी मांगते दिखे.

देखें Video:

The now and future kings of Pakistan.@iShaheenAfridi comes out on top for today. @babarazam258 will be back.#HBLPSL6 | #MatchDikhao | #KKvLQpic.twitter.com/2s7LplutZU