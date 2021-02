PSL 2021: हफीज़ ने जड़े छक्के तो बौखलाए सरफराज़ अहमद ने गेंदबाज को बुलाकर खूब लगाई डांट - देखें Video

एक समय लाहौर का स्कोर 13 ओवर में 101 रन था. उनको जीत के लिए 42 गेंद पर 78 रन चाहिए थे. इस वक्त तक मैच दोनों टीमों के हाथ में जा सकता था. बस क्वैटा को विकेट चाहिए थे. 14वां ओवर उस्मान शिनवारी करने आए. उन्होंने 14वें ओवर में 19 रन दे दिए. मोहम्मद हफीज ने उनकी खूब पिटाई की. ओवर खत्म होने के बाद सरफराज ने शिनवारी को आवाज लगाई, 'इधर आओ, जरा मुझसे बात करो...' यह विकेट पर लगे माइक पर रिकॉर्ड हो गया. उसके बाद शिनवारी को सरफराज डांटने लगे.

Shinwari was trying to avoid him after hit by 19 Runs, Sarfaraz Response "idhar ao mere say bat karo".



Yesterday Sohail Tanvir gave away 18 runs

Rizwan Response "he's one of the best bowlers, best performer and it's part of the game"#HBLPSL6#LQvQG#PSL6pic.twitter.com/VrRwD7muZU