PSL 2021: पाक खिलाड़ी ने छोड़ा बेन कटिंग का 'लड्डू' कैच, फिर जड़ दिया धुआंधार छक्का, देख गुस्साया गेंदबाज़ - देखें Video

पहली ईनिंग का 7वां ओवर मोहम्मद मूसा करने आए. उस वक्त क्रीज पर बेन कटिंग और सरफराज अहमद मौजूद थे. मूसा की गेंद पर कटिंग ने लेग की तरफ हवाई शॉट खेला. बाउंड्री पर हुसैन तलत के हाथ से कैच छूट गया, जिसको देखकर गेंदबाज मोहम्मद मूसा गुस्सा गए. फिर 9वें ओवर की पहले गेंद पर उन्होंने मूसा की ही गेंद पर चौका जड़ा और फिर दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया. उस वक्त हुसैन तलत समझ चुके थे, कि उनका कैच छोड़ना कितना महंगा पड़ा.

First Musa has Cutting dropped off his bowling, then Cutting hits him for six. Cricket can be a cruel game sometimes #HBLPSL6 | #MatchDikhao | #IUvQGpic.twitter.com/h6iMy0H6BE