PSL 2021: क्रिस गेल ने जड़ा धुआंधार शॉट, तो राशिद खान ने अगली गेंद पर मारा बोल्ड, फिर किया ऐसा इशारा - देखें Video

राशिद खान के पहले ओवर में क्रिस गेल ने छक्का जड़ा. फिर अगले ओवर में चौका जड़ दिया. क्रिस गेल अपने पुराने अंदाज में नजर आए और हर गेंद पर प्रहार करते दिखे. चौका खाने के बाद राशिद खान ने अगली गेंद पर क्रिस गेल को बोल्ड मार दिया और हाथ उठाकर पीछे इशारा करने लगे. वो बता रहे थे कि उनका नाम राशिद खान है.

देखें Video:

