PSL 2021: विकेट लेने के बाद इमरान ताहिर ने उतारकर फेंकी अपनी टी-शर्ट, गुस्से में ऐसे मनाया जश्न - देखें Video

क्वैटा ग्लैडिएटर्स ने शानदार शुरुआत की. क्वैटा बिना कोई विकेट खोए 7.5 ओवर में 69 रन बना चुका था. इमरान ताहिर की गेंद पर अयूब ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की. लेकिन बाउंड्री पर खुशदिल शाह ने कैच पकड़ लिया. विकेट मिलने के बाद इमरान ताहिर ने अपनी टी-शर्ट उतारकर फेंक दी और अपने अंदाज में जश्न मनाया. बता दें, उन्होंने अंदर एक सफेद रंग की टी-शर्ट पहनी थी, जिसमें ताहिर मुगल की तस्वीर थी. जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं और पिछले साल उनका निधन हो गया था. इमरान ताहिर ने अपने अंदाज में पाक पूर्व क्रिकेटर को श्रद्धांजलि दी.

देखें Video:



A touching tribute by @ImranTahirSA for Tahir Mughal, the Pakistani ex-cricketer who passed away earlier this year. #HBLPSL6 | #MatchDikhao | #QGvMSpic.twitter.com/TCqoWLT5BO