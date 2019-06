PUBG से चार भारतीय लड़कों ने जीते 41 लाख रुपये, अब कर रहे हैं दुनिया में तिरंगा फहराने की तैयारी

PUBG मोबाइल का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में इस गेम के कारण कई हादसे हुए. किसी की जान गई तो किसी की तबीयत खराब हुई. यहां तक की शादियां टूट गईं. इसी बीच चार भारतीयों ने ऐसा किया जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हो रही है. ऑनलाइन गेम पबजी की भारत में अच्छी रेपोटेशन नहीं है. यहां तक की गई राज्यों में तो इसे बैन कर दिया गया है. लेकिन इसकी दीवानगी दुनियाभर में बढ़ती जा रही है.

पबजी का टूर्नामेंट हुआ जिमसें 4 भारतीयों की टीम ने 41 लाख रुपये जीत लिए. हर साल पबजी टूर्नामेंट कराता है. जिसका नाम पबजी मोबाइल क्लब ओपन (PUBG Mobile Club Open-PMCO) है. चार भारतीयों ने अपनी टीम का नाम रखा 'टीम सोल' और टूर्नामेंट में हिस्सा लिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने 6 मुकाबले खेले और सभी जीते. उनको 60 हजार यूएस डॉलर का ईनाम दिया गया है. यही नहीं अब वो बर्लिन में होने वाले ग्लोबल फाइनल में हिस्सा लेने जा रहे हैं.

Congratulations "Team SOUL" on winning the PUBG MOBILE Club Open India Finals! Also, Team IND and Team Indian Tigers who have advanced to the Prelims of PMCO Global Finals! See you guys at BERLIN!

And a BIG THANK YOU for all in making this event a huge success! pic.twitter.com/AoyT0qCBvN