बिहार की ये DM गोद लेंगी Pulwama Attack के दो शहीदों की बेटियों को, जीवनभर खर्च उठाने का किया वादा

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया है. मारे गए आतंकियों में पुलवामा का मास्टरमाइन्ड कामरान भी शामिल है जो विदेशी मूल का है. सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के बाद शहीद हुए जवानों के परिवार की मदद के लिए कई लोग सामने आ रहे हैं. देश हर तरह से परिवार के साथ खड़े हैं. इसी बीच बिहार के शेखपुरा की डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट इनायत खान ने कुछ ऐसा किया जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हो रही है. खबरों की मानें तो बिहार के शेखपुरा (Sheikhpura) की डीएम इनायत खान ने फैसला लिया है कि वो पुलवामा अटैक में शहीद हुए दो सीआरपीएफ जवानों की बेटियों को गोद लेंगी. वह जिंदगी भर तक शहीद हुए रतन कुमार ठाकुर की बेटी और संजय कुमार सिन्हा की बेटी की पढ़ाई का और बाकी खर्चा उठाएंगी. शहीद के परिवारों को उन्होंने दो दिन की सैलरी भी डोनेट की और अपने स्टाफ को भी ऐसा ही करने को कहा है. इनायत खान की इस पहल को लोग काफी तारीफ कर रहे हैं.

