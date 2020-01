खास बातें ट्विटर पर यूजर महिला का नंबर मांग रहा था पुलिस ने दिया बेहतरीन जवाब पुलिस के ट्वीट को पसंद और रिट्वीट किया जा रहा है

पुणे पुलिस (Pune Police) ने ट्विटर पर एक महिला का नंबर मांगने वाले शख्‍स को करारा जवाब दिया है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. पुलिस का ये ट्वीट ट्विटर पर यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है. दरअसल, एक महिला ने ट्विटर पर धनोरी पुलिस स्टेशन का नंबर मांगते हुए ट्वीट किया था जिसके जवाब में पुणे पुलिस ने ट्वीट कर महिला को नंबर उपलब्ध कराया. इसके बाद एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट कर पुलिस से महिला का नंबर मांगा जिसके बाद पुलिस ने जो जवाब दिया उसने बहुत से लोगों का दिल जीत लिया.

@PuneCityPolice Can I get the number of Dhanori police station please. Need urgently! — Nidhi Doshi (@nidhidoshi12) January 12, 2020

Yes madam, this is 020- 27171190 dhanori police chowki contact number. — PUNE POLICE (@PuneCityPolice) January 12, 2020

पुलिस ने जवाब में लिखा,"फिलहाल सर हमें आपके नंबर में दिलचस्पी है. ये जानने के लिए महिला का नंबर लेने में आपकी क्या दिलचस्पी है." पुलिस ने कहा कि हम निजता का ख्याल रखते हैं इसलिए आप हमें सीधा मैसेज भी कर सकते हैं. अब तक इस ट्वीट को 16,000 लोगों ने लाइक किया है और 3,700 लोगों ने रिट्वीट किया है.

@PuneCityPolice can i get her number please ? — Chiklu (@abirchiklu) January 12, 2020

Sir, we are more interested in your number currently, to understand your interest in the lady's number. You may DM. We respect privacy. https://t.co/LgaD1ZI2IT — PUNE POLICE (@PuneCityPolice) January 12, 2020

इस मामले में कुछ लोगों ने नंबर मांगने वाले की टांग खिंचाई की है तो वहीं लोग पुणे पुलिस की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

You made me smile , rarely happens nowadays. — Rahul Verma (@rahulverma08) January 12, 2020

The person handling this tweeter account deserves a salute, great respect to you sir, and thank you for making our life safe. — Haresh Jaiswal (@JaiswalHaresh) January 12, 2020