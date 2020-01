बाइक की नंबर प्लेट पर लिखा था ''KHAN SAAB'', नहीं लगा रखा था हेलमेट, पुलिस ने फोटो के साथ कर डाला ये मजेदार ट्वीट

पुणे पुलिस (Pune Police) ने हाल ही में अपने ट्विटर पर एक ऐसा ट्वीट किया है, जिसे पढ़ने के बाद कई लोग मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. दरअसल, मंगलवार को एक ट्विटर यूजर ने एक बाइक की नंबर प्लेट के साथ तस्वीर शेयर की थी. इस तस्वीर में नजर आ रही बाइक पर 'खान साब' लिखा हुआ है. ट्विटर यूजर ने तस्वीर को शेयर करते हुए पुणे पुलिस को ट्रैफिक कानून फॉलो न करने वाले बाइक वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी.

यह भी पढ़ें: शख्‍स इंटरनेट पर मांग रहा था लड़की का नंबर, पुलिस ने ऐसे दिया जवाब, लोगों ने दिए ऐसे रिएक्‍शन

आपको बता दें मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के मुताबिक नंबर प्लेट पर नंबर के अलावा और कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए. इस कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है. हालांकि, इस पर पुणे पुलिस ने काफी मजेदार तरह से ट्विटर यूजर को जवाब दिया है. पुणे पुलिस ने इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, ''खान साब को कूल बनना है... खान साब को हेयरस्टाइल भी दिखाना है... खान साब को हीरो वाली बाइक भी चलानी है पर खान साब को ट्रैफिक नियम फॉलो नहीं करने... ऐसे कैसे चलेगा खान साब?''

पुणे पुलिस के इस ट्वीट को अब तक 7,000 से अधिक लोग लाइक कर चुके हैं और 2,000 से अधिक लोगों ने इस पर कमेंट किया है. कई लोगों ने पुणे पुलिस के इस ट्वीट की तारीफ भी की.

