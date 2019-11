लड़की को रेस्टोरेंट के वॉशरूम में दिखा कैमरा, शिकायत की तो जबरन हटाया Zomato से रिव्यू और रिश्वत...

पुणे के हिंजवडी में मौजूद कैफे बिहाइव में गई एक लड़की को टॉयलेट में हिडन कैमरा मिला. इस बात को उसने सोशल मीडिया पर शेयर किया. उसके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कई तस्वीरों के साथ स्टोरी पोस्ट की. अब कैफे के वॉशरूम में मिले इस सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं. पुणे पुलिस से लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चढ्ढा तक, सभी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस घटना का जिक्र कर तुरंत एक्शन लेने को कहा.

लड़की ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, 'उसे पुणे के हिंजवडी में बने बिहाइव कैफे के वॉशरूम में कैमरा दिखा. जब उसने रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट से इस बारे में बात की तो उसे और उसके दोस्तों को 10 मिनट बाहर इंतजार करने को कहा. इतनी देर में उन लोगों ने चुपके से कैमरा निकाल दिया. इसके साथ ही लड़की ने लिखा, 'इस मामले पर शांत होने के लिए लड़की को रिश्वत देने की कोशिश की गई और इसी के साथ जोमैटो फूड ऐप पर लिखे उसके रिव्यू को भी हटा दिया.''

आप भी पढ़िए ये वायरल पोस्ट...

When the complainant refused to budge, the management tried to bribe them & also deleted the review left by them on Zomato. Now the cafe owners have taken down all their social media pages & even show 'Temporarily Closed' on Zomato. We will not let them get away with this!



(2/n) — Yer a Geezer 'arry (@romaticize) November 5, 2019

पुणे पुलिस ने वायरल होती इस पोस्ट पर रिस्पॉन्ड किया और लिखा इस मामले में वो उसकी मदद करेंगे.

We would be happy to help ma'am. Can we help you in anyway to file an official complaint at the respective police station? You may DM us your number if you wish to discuss over a call — PUNE POLICE (@PuneCityPolice) November 5, 2019

इसी के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चढ्ढा ने भी इस मामले में वायरल होते स्क्रीन शॉट्स को ट्विटर पर शेयर किया.

Have deleted my previous tweet, as someone pointed out a mistake. Behive, Hinjewadi was filming women in the ladies toilet. This is the limit of perversion. They have to be brought to book. RT widely. @PuneCityPolicepic.twitter.com/sPW7lWLSYS — TheRichaChadha (@RichaChadha) November 6, 2019

इस पूरे मामले के वायरल होने के बाद जोमैटो पर बने इस कैफे पेज पर नैगेटिव कमेंट्स की बाढ़ आ गई. लोगों ने इस रेस्टोरेंट की रेटिंग भी गिरा दी. वहीं, कैफै बिहाइव ने जवाब में ट्विटर पर लिखा, 'घटना से अवगत हैं और माफी मांगते हैं'.