खेत में किसान ने पत्नी के साथ शानदार अंदाज में गाया लता मंगेशकर का गाना, Video ने मचाया धमाल

इस वीडियो को ट्विटर पर सोमवार के दिन ट्विटर यूजर जितेंद्र एस जोरावत ने शेयर किया है. साथ ही उन्होंने बताया कि यह वीडियो मेरे व्हाट्सएप पर आया था. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'हमारे किसान भाई खाली समय में इस तरह से जिंदगी का आनंद लेते हैं... इस तरह की जुगलबंदी काबिले तारीफ है.'

देखें Viral Video:

सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद से ही यह वीडियो वायरल हो रहा है. इसे अब तक 38 हजार से भी अधिक बार देखा जा चुका है साथ ही इस वीडियो पर 1 हजार से अधिक लाइक्स और 100 से अधिक रिट्वीट और कमेंट आ चुके हैं. इस वीडियो की लोकप्रियता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस वीडियो पर प्लेबैक सिंगर रेखा भारद्वाज ने कमेंट करते हुए लिखा, इस वीडियो को देखकर मेरी सुबह बन गई. बेहद खूबसूरत है यह वीडियो. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रेखा भारद्वाज आगे लिखती हैं कि इस वीडियो को देखकर मैं "अभिभूत" हो गई.

Made my morning .. how beautifully they sing.. with nuances, soulful rendition .. they are enjoying and so am i .. i am feeling overwhelmed ... https://t.co/oO6HjQpJmN