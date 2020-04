जंगल में हुई तेंदुए और अजगर के बीच खतरनाक जंग, Video में देखिए किसकी हुई आखिर में जीत...

वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुआ अजगर को देखते ही उसके पास जाता है. देखते ही अजगर भी चौकन्ना हो जाता है. जैसे ही तेंदुआ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो अजगर उससे पहले ही उस पर अटैक कर देता है और पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेता है. लेकिन तेंदुए ने फुर्ती दिखाई और तुरंत उसके चंगुल से निकल गया. उसके बाद तेंदुए ने अजगर पर अटैक किया और उसको हराकर निकल गया.

देखें Video:

Leopard & Python squaring upto each other. As the python constricts, leopards agility takes care to escape the seize & kills it.

Not very uncommon. Python ends as prey to the leopard. pic.twitter.com/wBItYHtQZ2