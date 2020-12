पाकिस्तानी स्पिनर ने डाली ऐसी जादुई स्पिन गेंद, बाहर जाती गेंद अचानक घुसी स्टम्प्स में... देखें Video

बलोचिस्तान 9 विकेट खोकर 164 रन बना चुका था. आखिरी विकेट लेने के लिए जाहिद महमूद गेंदबाजी करने आए. उन्होंने अयाज को स्पिन गेंद डाली. उन्होंने बाहर निकलती गेंद पर बॉल डालने की कोशिश की, लेकिन बॉल सीधे अंदर चली गई और सीधे स्टम्प्स में घुस गई. खुद को आउट होते देख अयाज हैरान रह गए. इसी के साथ बलोचिस्तान 164 पर ही ऑलआउट हो गया.

देखें Video:

OUT! Ayaz Tasawar has been clean bowled by Zahid Mahmood, Brings to end a wonderful knock from the left-hander. Gone for 76.

Balochistan 164-10



Watchhttps://t.co/zROB6udO6I#SPvBAL | #QeA20 | #HarHaalMainCricketpic.twitter.com/sK3BHtId1u