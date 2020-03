Gymnastic ट्रेनिंग के दौरान अचानक गिरी लड़की तो कोच ने ऐसे बचाई जान, देखें Viral Video

जिमनास्टिक (Gymnastic) एक बेहद ही मुश्किल खेल है और इस खेल के लिए परफॉर्मर्स को बैलेंस, स्पीड और हिम्मत के साथ-साथ आंखों और हाथों के कॉर्डिनेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है. हालांकि, इसकी ट्रेनिंग के दौरान कई बार अच्छे से अच्छा खिलाड़ी भी गलती कर देता है. इसी बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक कोच, अपने ट्रेनी खिलाड़ी को गिरने से बचाते हुए नजर आ रहा है.

दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो में एक लड़की, जिमनास्ट कर रही थी लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह गिरने ही वाली होती है कि तुरंत कोच लड़की को पकड़ लेते हैं और उसे गिरने और गहरी चोट लगने से बचा लेते हैं. यह घटना अमेरिका के Nashville की है.

This coach is a lifesaver pic.twitter.com/q1eMB1xCjv

मेल ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस वीडियो को लड़की के माता-पिता ने बनाया है. लड़की के माता-पिता ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ''मेरी बेटी पहली बार वॉल्ट पर कूद रही थी लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह गिरने वाली थी कि तभी उसके कोच ने उसे देख लिया और बीच में ही उसे पकड़ लिया. इससे मेरी बेटी बुरी तरह से घायल होने से बच गई''.

सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और कोच की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

I can't stop watching it! The coach was so alert!