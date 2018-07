लोकसभा में आज अविश्‍वास प्रस्‍ताव पर चल रही बहस के दौरान ऐसा कुछ हो गया जिसकी उम्‍मीद किसी को नहीं थी. जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्‍त हमला करने के बाद कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने खुद को 'पप्‍पू' कहा. इसके बाद आगे बढ़कर उन्‍होंने पीएम मोदी को गले लगा लिया . फिर क्‍या था देखते ही देखते सोशल मीडिया में हर ओर राहुल की इस 'जादू की झप्‍पी' की चर्चा होने लगी. जहां कई लोगों ने राहुल के इस अंदाज की जमकर तारीफ की वहीं इस पर खूब जोक्‍स और मीम्‍स भी बन रहे हैं. ट्विटर पर इस वक्‍त #NoConfidenceMotion और राहुल गांधी खूब ट्रेंड कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि इतनी जल्‍दी ये हैशटैग गिरने वाले नहीं हैं.

