स्टूडेंट का मोबाइल लेकर राहुल गांधी ने ली Selfie, देखकर चीखने लगीं लड़कियां, दिखा ऐसा Craze - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी गुजर रहे थे. तभी कुछ स्टूडेंट्स ने उनको रोक लिया और सेल्फी के लिए मोबाइल आगे बढ़ाया. राहुल गांधी ने एक स्टूडेंट का मोबाइल लिया और उनके साथ सेल्फी ली. सेल्फी लेते वक्त लड़कियां चीखने लगे और खुशी दिखाई. स्टूडेंट्स में राहुल गांधी का क्रेज देखने को मिला. सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

देखें Video:

Shri @RahulGandhi stops for a selfie with the students of Bharathidasan College for Women, Puducherry.



Their enthusiasm is inspiring.#RahulGandhiWithPuducherrypic.twitter.com/9E8W3cElC0