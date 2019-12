...और जब संसद में वक्त पर पहुंचने के लिए भागे पीयूष गोयल, Photo देख ट्विटर पर लोगों ने की जमकर तारीफ

खास बातें कैबिनेट मीटिंग के बाद भागते दिखे पीयूष गोयल संसद में प्रश्नकाल में वक्त से पहुंचने के लिए भागे थे गोयल अब ट्विटर पर लोग कर रहे हैं रेल मंत्री की जमकर तारीफ

रेल मंत्री पीयूष गोयल (Railway Minister Piyush Goyal) की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. इस तस्वीर में वह कैबिनेट की मीटिंग के बाद संसद (Parliament) की ओर भागते हुए नजर आ रहे हैं. बुधवार को पीयूष गोयल की ये तस्वीरें सामने आने के बाद ट्विटर पर लोग काम को लेकर उनकी निष्ठा की काफी तारीफ कर रह हैं. खबरों के मुताबिक, रेल मंत्री पीयूष गोयल, संसद में प्रश्नकाल में समय से पहुंचने के लिए भाग रहे थे.

कुछ वक्त पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में मंत्रियों के प्रश्नकाल में समय से न पहुंचने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी. इसके बाद अब मंत्री गोयल की यह तस्वीर सामने आई है जो काफी वायरल हो रही है. बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश नाखुआ ने भी पीयूष गोयल की इस तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ''कैबिनेट मीटिंग के बाद संसद में प्रश्नकाल में भाग लेने के लिए पीयूष जी भाग रहे थे''.

बहुत से ट्विटर यूजर्स ने उनकी इस तस्वीर को देख कर उनकी सराहना की है. एक यूजर ने लिखा, ''यह काम के प्रति पीयूष गोयल की निष्ठा को दर्शाती है''.

वहीं एक अन्य ने लिखा, ''कर्म ही पूजा है का यह सही उदाहरण है''.

वहीं एक अन्य ने पीयूष गोयल से जुड़ी एक दूसरी घटना के बारे में बताते हुए लिखा, ''एक बार मैं पीयूष गोयल के साथ एक ही फ्लाइट में था और वहां कोई सिक्योरिटी, असिस्टेंट नहीं थी.... टर्मिनल तक वो हमारे साथ एक ही बस में गए थे''.