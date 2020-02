चलती ट्रेन से लटककर स्टंट कर रहा था लड़का, हाथ फिसला और हुआ ऐसा, रेल मंत्री बोले- 'ये बहादुरी नहीं मूर्खता है...' देखें Video

रेल मंत्री पियूष गोयल (Railway Minister Piyush Goyal) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. इस बार उन्होंने एक टिकटॉक वीडियो (TikTok Video) शेयर किया, जिसमें एक शख्स चलती ट्रेन में स्टंट दिखा रहा था. लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसका हाथ छूटा और ट्रेन से बाहर जा गिरा. इस वीडियो को ट्रेन के अंदर एक शख्स रिकॉर्ड कर रहा था. वीडियो में देखा जा सकता है कि गेट से बाहर निकलकर शख्स हैंडल पकड़कर हवा में उछलता है. अगले ही सेकंड हैंडल से उसका हाथ छूट जाता है और ट्रेन के बाहर गिर जाता है.

जमीन पर गिरने के बाद वो तुरंत उठता है. उसके पीछे से ट्रेन गुजरती हुई देखकर वो वैसे ही बैठा रहता है. ट्रेन में मौजूद लोग भी उसे वैसे ही बैठे रहने का इशारा करते हैं. पियूष गोयल ने इस टिकटॉक वीडियो को शेयर किया है और नियम पालन करने को कह रहे हैं.

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''चलती ट्रेन में स्टंट दिखाना बहादुरी नही, मूर्खता की निशानी है. आपका जीवन अमूल्य है, इसे खतरे में ना डालें. नियमों का पालन करें, और सुरक्षित यात्रा का आनंद लें.''

देखें Video:

उन्होंने इस वीडियो को 18 फरवरी की सुबह शेयर किया था. जिसके अब तक 16 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 3 हजार से ज्यादा लाइक्स और हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. कमेंट सेक्शन में कई लोग पियूष गोयल की बात पर सहमत दिखे. लोगों ने ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दिए...

Such videos are very helpful as other people should stop others to do it. — Nitin Chandra (@nitinchandra09) February 18, 2020

Yes Yes Sir It's True — (@MayurRa67386041) February 18, 2020