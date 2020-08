होटल ने बनाई 'COVID करी' और 'मास्क नान', लोग बोले- 'खिला रहे हो या डरा रहे हो' - देखें Photos

जोधपुर के एक रेस्टोरेंट ने कोविड करी और मास्क नान बनाई है. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, 'करी मलाई कोफ्ता की एक किस्म है जिसमें कोफ्ता विभिन्न मसालों के साथ बनाया गया है और मक्खन नान को मास्क के आकार में बनाया गया है.'

Rajasthan: A restaurant in Jodhpur is serving 'COVID' curry and mask naans. Restaurant's owner says, "The curry is a variation of malai kofta in which the kofta has been made with various spices & the butter naan has been made in the shape of a mask." #COVID19pic.twitter.com/2HgLCRk0mc