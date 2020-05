हिरण को बचाने के लिए शिकारियों से भिड़ गया 15 साल का लड़का, शिकारी से बंदूक छीन किया ऐसा... देखें Video

पर्यावरण संरक्षण के लिए पश्चिमी राजस्थान में काम करने वाली एक गैर सरकारी संस्था- द ईआरडीएस फ़ाउंडेशन ने ट्विटर पर जानकारी दी. उनके अनुसार, कक्षा 10 के छात्र ने दो दोस्तों के साथ मिलकर लड़ाई के बाद शिकारियों पर काबू पा लिया. तीनों युवकों के हस्तक्षेप के कारण, शिकारियों को काबू में कर लिया गया और उन्हें काबू में कर लिया गया. उन्होंने अपनी बंदूक पीछे छोड़ दी लेकिन मृत चिंकारा के साथ भागने में सफल रहे.

एनजीओ ने किशोर और बंदूक की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, "शिकारी बंदूक छोड़कर भाग निकले. लेकिन रात के अंधेरे में मृत चिंकारा के साथ भाग गए. नजदीकी पुलिस स्टेशन को मामले की सूचना दे दी गई है. हम ऐसे योद्धाओं को सलाम करते हैं."

He is Mukesh Bishnoi from Jodhpur(15), Class 10 student. Yesterday night heard a gun shot, ran towards that direction with two of his other friends. Had a faceoff with two armed (.303) Chinkara poachers. Able to overpowered gunned poacher after a good tussle. Kudos. @and_ecologypic.twitter.com/apNQjQxFFo