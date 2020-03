बाहर घूमते दिखे लोग तो गुस्सा गए SP साहब, बोले- '4-5 दिन सब्जी नहीं खाओगे तो मरोगे नहीं...' देखें Video

कोरोनावायरस (CoronaVirus) के चलते देश के 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरह से लॉकडाउन (CoronaVirus Lockdown) का ऐलान कर दिया गया है. इस फैसले 560 जिलों में पूरी तरह से बंदी लागू कर दी गई है. भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के अब तक करीब 500 मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार तक के आंकड़ों में यह संख्या सामने आई है. पीएम मोदी ने भारत के लोगों से अपील की है कि वो घर पर ही रहें, लेकिन लोग लॉकडाउन के दौरान भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं. बाहर निकल रहे लोगों पर पुलिस सख्ती दिखा रही है. राजस्थान (Rajasthan) के करौली (Karauli) के एसपी अनिल बेनीवाल (SP Anil Beniwal) भी गुस्से में नजर आए. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एसपी अनिल कुमार बेनीवाल लोगों से घर में रहने की अपील कर रहे हैं.

एसपी अनिल बेनीवाल ने कहा, ''मेरी सभी लोगों से अपील है, राजस्थान ने 31 मार्च तक जो लॉकडाउन किया है, उसके पीछे बड़ी वजह है उसे आप समझें. देखने में आ रहे है कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है और उन्हें मजाक लग रहा है. जिंदगी से ज्यादा जरूरी काम कुछ नहीं है. आप घरों से बाहर न निकलें. देखने में आ रहा है कि मार्केट एरिया में लोग घूम रहे हैं. लोग दुकान खोल रहे हैं. 2-4 हजार के चक्कर में आप अपनी और दूसरों की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं. मेरी बहुत लोगों से बातचीत हुई, सबका कहना था सब्जी लेने जा रहे हैं, रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, कोई मर गया उसके यहां जा रहे हैं. 4-5 दिन आप सब्जी नहीं खाओगे तो आप मर नहीं जाओगे. इस चीज को समझें...''

इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर प्रवीस कासवान ने शेयर किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा, ''करौली के एसपी अनिल बेनीवाल ने वास्तविक प्वाइंट्स रखे और लॉकडाउन के लिए समर्थन मांगा. सुनिए और अनुसरण करिए, कृप्या घर पर ही रहें. सरकारी अधिकारियों को अनावश्यक तनाव न दें.''

देखें Video:

SP Karauli Shri Anil Beniwal making genuine points & asking for support for lock down. Listen & follow. Stay at home. Don't put government authorities in unnecessary stress. True for all regions. In Hindi. pic.twitter.com/GDYScnzpAs