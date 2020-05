लॉकडाउन में सड़क पर आ गए ढेरों मोर, कर दिया ट्रैफिक जाम, फिर पंख उठाकर किया डांस - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार आती है और उसको देखकर मोर सड़क खाली करने लगते हैं. वहीं एक मोर को पंख उठाकर डांस करते भी देखा गया. लोगों को ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है. प्रवीण कासवान ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'राष्ट्रीय पक्षी द्वारा अद्भुत यातायात जाम.' इस वीडियो को राजस्थान का बताया जा रहा है.

देखें Video:

Amazing traffic jam by the national bird. Courtesy Vinod Sharma ji. pic.twitter.com/JcWA0YfKkH — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) May 17, 2020

इस वीडियो को उन्होंने 17 मई को शेयर किया था, जिसके अब तक 1.3 लाख व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 11 हजार से ज्यादा लाइक्स और 2 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. कई मोरों को अपने पंख फैलाते हुए और सड़क से नीचे उतरते हुए देखा जा सकता है क्योंकि एक वाहन उनके पास पहुंचा था. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

