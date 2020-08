राजस्थान की राजनीति में 'कुर्सी का चक्कर', हर्ष गोयंका ने मजेदार Video शेयर कर ली चुटकी

उन्होंने 10 अगस्त की रात को वीडियो शेयर किया, जहां दो लोग म्यूजिकल चेयर गेम खेल रहे हैं. कुछ ही सेकंड बाद दोनों के बीच कुर्सी पर बैठने की जंग शुरू हो जाती है. पहले लड़की कुर्सी पर बैठने की कोशिश करती है गिर जाती है. फिर लड़का भागता हुआ आता है और कुर्सी उठाकर भाग जाता है और फिर वो बैठने की कोशिश करता है. उसके बैठने के बाद गेम का अंद हो जाता है.

हर्ष गोयंका ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'राजस्थान पॉलिटिक्स...'

देखें Video:

यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो के अब तक 90 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 4 हजार से ज्यादा लाइक्स और 700 से ज्यादा रि-ट्वीट और कमेंट्स आ चुके हैं. लोगों ने ऐसे मजेदार रिएक्शन्स दिए हैं...

very hilarious post Sir @hvgoenka but yes the tussle for Chair in Rajasthan is truly like this only. But ultimately CM Gehlot wins.