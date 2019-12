साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने विनम्र व्यवहार के लिए सुर्खियों में रहते हैं. साउथ इंडिया में रजनीकांत को लोग भगवान का रूप मानते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने एक फैन की इच्छा को पूरा करते हुए उसे अपने घर बुलाया और मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने अपने फैन को कई तोहफे भी दिए. दरअसल, प्रणव बालसुब्रमण्‍यम (Pranav Balasubramanyan) का जन्म बिना हाथों के हुआ था.

हालांकि, इसके बाद भी उन्हें उनके सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक पाया. वह अपने पैरों से पेंटिंग करते हैं और आर्टिस्ट हैं. इसके अलावा वह सेल्फी लेना, दूसरों से हाथ मिलाना और लिखने जैसे काम भी अपने पैरों से करते हैं. कुछ वक्त पहले उन्होंने रिएलिटी शोज में जीती हुई चीजें केरल में आई बाढ़ के वक्त मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दी थी.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रणव ने हाल ही में तमिल की एक साप्ताहिक पत्रिका ''आनंद विकटन'' को दिए एक इंटरव्यू में रजनीकांत से मिलने की इच्छा जताई थी. इसके बाद जब रजनीकांत को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रणव को अपने घर पर बुलाया और उससे मुलाकात की.

इस दौरान प्रणव ने थलाईवा को एक पेंटिंग भी गिफ्ट की जिसे उसने खुद बनाया था. रजनीकांत के प्यार भरे अंदाज को देख कर उनके फैन्स काफी खुश हुए और उन्होंने ट्वीट्स करते हुए सुपरस्टार की तारीफ भी की.

Mindblowing new pics of #Thalaivar #SuperstarRajinikanth with special artist #Pranav (he was born without hands and is from Alathur, Kerala) Such humility and charm pic.twitter.com/o1TQHFZiDM

That is Thalaivar for you He never considers himself as a Superstar. He considers himself a regular human being & wishes to be treated the same. Never looks fwd to any special treatment. Thalaiva #Thalaivar#SuperstarRajinikanth#PranavMeetsThalaivar#Rajinikanth#Pranavhttps://t.co/9biEtGXgo8