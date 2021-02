रिहाना विवाद पर रणदीप हुड्डा ने शेयर किया कंगना रनौत का थ्रोबैक वीडियो, बोले- साजिश बहुत बड़ी है... - देखें Video

रणदीप हुड्डा ने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फिल्म वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई का वीडियो शेयर किया है. इस फिल्म में कंगना रणौत के साथ रणदीप हुड्डा भी अहम रोल में नजर आए थे. इस फिल्म में कंगना रणौत ने बॉलीवुड एक्ट्रेस का किरदार निभाया था. रणदीप हुड्डा का यह वीडियो काफी मजेदार है. फिल्म में कंगना रणौत के किरदार का नाम रेहाना शेरगिल होता है. वीडियो में पहले कंगना की तस्वीर आती है. जिसे देखकर रणदीप हुड्डा कहते हैं, ‘इसे कौन नहीं जानता, मशहूर फिल्म स्टार रेहाना.‘ वीडियो के साथ एक्टर ने कैप्शन में लिखा- ‘साजिश बहुत बड़ी है.‘ साथ ही हंसने वाला इमोजी भी पोस्ट किया है.

देखें Video:

बता दें कि इससे पहले रणदीप हुड्डा ने किसान आंदोलन को लेकर लिखा था कि ‘प्रदर्शन के दौरान जिन किसानों ने अपनी जिंदगी खोई है उनके लिए प्रार्थना है. उम्मीद है इसका जल्द समाधान होगा और सभी अपने घर जल्द से जल्द सुरक्षित लौटेंगे.‘ वहीं, बीते मंगलवार को कंगना रणौत ने अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए किसानों को ‘आतंकवादी' कहा था. इसके साथ उन्होंने लिखा कि भारत को बांटने की कोशिश हो रही है और गायिका लोगों को बेवकूफ बना रही हैं.

वहीं, सोशल मीडिया पर लोग रणदीप हुड्डा के शेयर किए गए इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और इसे बार-बार देख रहे हैं. लोग इस वीडियो पर कंगना को लेकर मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं.

When Kangana realised that she played a role named Rehana in Once Upon a Time in Mumbai .



Le Kangana : pic.twitter.com/PbqScotaXx