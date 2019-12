रणजी ट्रॉफी के मैच में अचानक ग्राउंड पर आ गया सांप, डरकर भागे खिलाड़ी फिर किया ऐसा... देखें Video

रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) ग्रुप-ए मैच विजयवाड़ा (Vijayawada) में खेला जा रहा है. आंध्रा और विदर्भ (Andhra vs Vidarbha) के बीच मुकाबला हुआ. मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर खिलाड़ी डर गए. ग्राउंड पर अचानक सांप आ गया. बीसीसीआई डोमेस्टिक के ऑफीशियल ट्विटर पेज पर इस वीडियो को पोस्ट किया है. विदर्भ के कप्तान फैज फैजल (Faiz Faizal) ने आंध्रा के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. आंध्रा के कप्तान हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) हैं.

SNAKE STOPS PLAY! There was a visitor on the field to delay the start of the match.



Follow it live - https://t.co/MrXmWO1GFo#APvVID@paytm#RanjiTrophypic.twitter.com/1GptRSyUHq