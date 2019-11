रानू मंडल की बेटी ट्रोलिंग वीडियो और मीम्स पर बोली - 'एटीट्यूड में रहती है मेरी मां'

इंटरनेट सेंसेशन बनीं हुई रानू मंडल (Ranu Mondal) आजकल हर तरफ चर्चा में हैं. गाने हो या फिर फेक फोटो, मौका कोई भी हो रानू मंडल ट्रोल हो ही जाती हूं. अभी हाल में फैशन वीक में रैम्प वॉक की उनकी मेकअप की नकली फोटो सोशल मीडिया पर वायरल थी. इसके पहले भी रानू मंडल अपने एक महिला फैन के साथ फोटो ना खिंचवाने और अपने अबीजो-गरीब बयानों के चलते ट्रोल हुई थीं. उनके मीम्स भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे. लेकिन अब इन सब खबरों को लेकर रानू मंडल की बेटी का बयान आया है.

रानू मंडल की बेटी एलिजाबेथ साठी रॉय (Elizabeth Sathi Roy) का कहना है, 'मुझे बुरा लग रहा है कि वो इस तरह ट्रोल हो रही हैं. लेकिन ये सच है कि मेरी मां को हमेशा से एटिट्यूड प्रॉब्लम रहा है. इसी वजह से वो कई बार परेशानियों में फंस जाती है. ये सच में बहुत बुरा है कि अपनी जिंदगी में कई दिक्कतों का सामना करने के बाद अब उसे सफलता मिली है, लेकिन उसे इतना ट्रोल किया जा रहा है.'

A post shared by sandhyasmakeover (@sandhyasmakeover) on Nov 19, 2019 at 1:09am PST

एलिजाबेथ साठी रॉय ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि सभी ट्रोलिंग के पीछे एक कारण है. मां ने कुछ दिन पहले ही सेल्फी ले रहे एक फैन को उन्हें छूने से मना किया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था. इस व्यवहार को देख उनके बाकि फैन्स को गुस्सा आ गया था.'

दरअसल, रानू मंडल के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसमें वह एक फैन द्वारा सेल्फी की मांग करने पर भड़कीं नजर आ रही थीं. उनके इस वीडियो को लेकर उनपर काफी मीम्स भी बने थे, साथ ही लोगों ने रानू मंडल के इस व्यवहार का विरोध भी किया था.

Don't touch me, I'm celeb now : Ranu Mondal

We made her celebrity and now see her attitude.#ranumondal#ranumandalpic.twitter.com/HOGFPYnU4s