Ranu Mondal ने फैन को कहा, 'मुझे छुओ मत...' तो ट्विटर पर लोगों ने बनाए ऐसे Jokes और Memes

'तेरी मेरी कहानी (Teri Meri Kahani)' से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली रानू मंडल (Ranu Mondal) का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो एक फैन पर भड़क उठी. ऐसा इसलिए क्योंकि फैन ने उनको छू लिया था और सेल्फी लेने के लिए बोला था. फैन के ऐसा करने पर वो नाराज हो गईं थीं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. रानू मंडल के इस वीडियो को लेकर फैंस खूब रिएक्शन दे रहे हैं, साथ ही उन्हें अपने पुराने दिनों को याद करने की सलाह भी दे रहे हैं.

इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में रानू मंडल के व्यवहार को देख हर कोई हैरान है और फैन्स इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. रानू मंडल सुपरमार्केट में शॉपिंग करने पहुंचीं. इस दौरान एक फैन ने उनके कंधे को छुआ और सेल्फी लेने को पूछा. इस पर रानू भड़क गईं और कहा, ''देखिए, आप प्लीज, डोन्ट टच मी. ये क्या है.'' अब लोग सोशल मीडिया पर उनके खूब मीम्स और जोक्स बना रहे हैं.

*Fan touches Ranu Mondal on shoulder and asks for selfie*



Himesh Reshamiya: #RanuMondalpic.twitter.com/bC5gDTmYWw — тнαкυя ѕαнαв кα вєтα (@_Nawab_Dheeraj_) November 6, 2019

Touch these at Your own Risk



Courtesy: Preetam kumar#RanuMondalpic.twitter.com/E19PnYW4We — Ramu (@RamuJoginipally) November 5, 2019

When #RanuMondal lost her mind on a fan

Le fan : pic.twitter.com/dNNchd6tQI — Harsh Raikar (@harshstrong21) November 6, 2019

बता दें कि रानू मंडल (Ranu Mondal Video) अपने एक वीडियो के जरिए ही रातों-रात सुपरस्टार बनी थीं. उनका यह वीडियो कलकत्ता के राणाघाट रेलवे स्टेशन का था, जिसमें वह लता मंगेशकर के गाने ‘एक प्यार का नगमा है…' गाती दिखाई दे रही थीं. रानू मंडल (Ranu Mondal) की आवाज से प्रभावित होकर ही हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी फिल्म ‘हैप्पी हार्डी एंड हीर' में गाना गाने का ऑफर दिया था.

खास बात तो यह है रानू मंडल ने हिमेश रेशमिया के साथ एक नहीं, बल्कि तीन-तीन गाने गाए हैं, जिसमें ‘तेरी मेरी कहानी…', ‘आदत…' और ‘आशिकी में तेरी…' शामिल हैं.