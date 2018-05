खास बातें रणवीर सिंह ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की है ये फोटो उनके बचपन की है जिसमें वो घर के जिम में दिखाई दे रहे हैं लोगों ने इस फोटो को लेकर रणवीर को ट्रोल किया है

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh) on Sep 4, 2017 at 6:10am PDT

He wasn't lying ....

His family really didn't have "much money" it seems ...

https://t.co/AvO91LSUPb — Dev (@EyeKaDoctor) May 14, 2018

Bhai aish hai aap ka to bachpan se gym hai.. hum log to dandi se pahiya chala ke peeche peeche bhaagte thay cardio ke liye — Ravish Kumar (@ravi5h) May 14, 2018

#YoRanveerSoPoor had these gym equipments at home, which most of the people of India still don't have. — Priyam Singh Dhoni (@priyamsinghmahi) May 14, 2018

Look at this "Gareebi " in his childhood time ! https://t.co/NHm3ySuJWP — Ranbir's Guard ! (@IamShiv__) May 14, 2018

Another example of having very less money in his childhood... — Jayesh Mestry (@mestry_jayesh) May 14, 2018

Ranveer singh wearing only underwear...it proves that he was really poor. — gaurav singh negi (@meingaurav) May 14, 2018

बचपन की तस्‍वीरें किसी खजाने से कम नहीं होती. जितनी बार भी उन तस्‍वीरों को देखो मन पुरानी यादों में खो जाता है. कई बार इन फोटोज़ को दिखाकर घरवाले खूब चिढ़ाते भी हैं. इस मामले में हमारे सेलिब्रिटीज भी बिलकुल हमारे जैसे हैं. एक्‍टर रणवीर सिंह ने अपने बचपन की एक प्‍यारी फोटो ट्विटर पर शेयर की है. लेकिन इस फोटो को लेकर लोगों ने एक बार फिर रणवीर को ट्रोल किया.सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज की तारीख में रणवीर जिम में कैसे दिखते हैं:अब इस तस्‍वीर को देख‍िए जिसे रणवीर सिंह ने शेयर किया है.तस्‍वीर देखकर साफ है कि रणवीर सिंह को बचपन से ही जिम में पसीना बहाना पसंद है. हालांकि लोगों ने उनकी इस तस्‍वीर को यह कहते हुए ट्रोल किया है कि जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वे घर में जिम कैसे अफॉर्ड कर सकते हैं. आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक इंटरव्‍यू में रणवीर ने कहा था कि जब वे बड़े हो रहे थे तब उनके घर में पैसे नहीं थे और साल में एक बार विदेश घूमने के लिए उनके मम्‍मी-पापा पाई-पाई जमा करते थे.गौरतलब है कि रणवीर सिंह ने हाल ही में Condé Nast Traveller को दिए एक इंटरव्‍यू के दौरान दावा किया था कि उनका परिवार अमीर नहीं था इसलिए गर्मियों की छुट्टियों में विदेश घूमने के लिए पैसे बचाने पड़ते थे. उनके मुताबिक, 'जब मैं बड़ा हो रहा था तब हमारे पास बहुत पैसे नहीं थे. इसलिए मेरे माता-पिता बहुत पैसे बचाते थे ताकि साल में एक बार हम विदेश छुट्टियां मनाने जा सकें. मुझे याद है कि हम इंडोनेशिया, सिंगापुर और इटली घूमने गए थे. ज्‍यादातर हम अमेरिका जाते थे क्‍योंकि वहां हमारे बहुत रिश्‍तेदार हैं. और हर बार दिसंबर में दादा-दादी के साथ गोवा जाया करते थे.'

इस इंटरव्‍यू के बाद ट्विटर पर #YoRanveerSoPoor ट्रेंड करने लगा और लोगों ने रणवीर सिंह को खूब ट्रोल किया.वैसे रणवीर सिंह ऐसे पहले शख्‍स नहीं हैं जिन्‍होंने इस तरह की बात की हो. इससे पहले परिणीति चोपड़ा भी कह चुकी हैं कि उन्‍हें साइकिल चलाकर स्‍कूल जाना पड़ता था क्‍योंकि उनके घरवाले कार अफॉर्ड नहीं कर सकते थे. बाद में किसी ने जब फेसबुक पर परिणीति की इस बात को झूठ कहा तो उन्‍होंने कहा कि वो स्‍कूल साइकिल से जाती थीं जबकि उनके पिता कार से उनके पीछे-पीछे आते थे. कहने का मतलब यह है कि उस वक्‍त बच्‍चों को स्‍कूल जाने के लिए कार नहीं मिलती थी. अब सवाल यह उठता है कि अगर ये सेलिब्रिटीज गरीब हैं तो बाकि दुनिया किस कैटगरी में आती है?