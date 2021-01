न्यूयॉर्क के एनिमल एडवेंचर पार्क में दुर्लभ सफेद कंगारू ने लिया जन्म- देखें Photos

न्यूयॉर्क के एनिमल एडवेंचर पार्क में दुर्लभ सफेद कंगारू ने लिया जन्म

न्यूयॉर्क में एनिमल एडवेंचर पार्क (Animal Adventure Park in New York) के आगंतुक जल्द ही सफेद फर वाले एक दुर्लभ कंगारू (kangaroo with white fur) को देख पाएंगे. चिड़ियाघर ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक पोस्ट के साथ खुलासा किया कि उनके एक कंगारु ने एक सफेद फर वाले बच्चे (joey with all-white fur) को जन्म दिया.