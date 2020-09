रसोड़े में कौन था? असम पुलिस ने दिया मजेदार जवाब, छापा मार पकड़े ड्रग डीलर और बोले- 'यही थे...'

ट्वीटर पर ड्रग पेडलर्स की फोटो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'रसोड़े में कौन था? रसोड़े में दो ड्रग्स पेडलर थे. कार्टन में से Livsaf और विटामिन्स निकाल दिए और कोडेक्स और ड्रग्स छुपा दिए. इतने में, टीम नागांव आई और दोनों को उठा लिया.'

RASODE ME KAUN THA ?



Rasode me do drugs peddlers tha.

Carton me se Livsaf and vitamins nikal diye aur CODEX and drugs chhupa diya.

Itne me Team Nagaon ayi aur dono ko utha liya.@assampolice@gpsinghassam@lrbishnoiassampic.twitter.com/UIV7Wrih0p