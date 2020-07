बारिश में डूब रहे थे चूहे के बच्चे, मां ने पानी से भरे बिल में घुसकर ऐसे बचाई जान - देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज बारिश हो रही है और सीढ़ियों के पास चूहे ने अपना बिल बनाया हुआ है. बारिश के पानी से बिल पूरी तरह से ढूब चुका था. चुहिया जानती थी कि बिल के उसके बच्चे हैं. उसने खुद की जान को जोखिम में डाल, बिल में डुबकी लगा दी और एक-एक कर अपने बच्चों को बाहर निकाला.

प्रवीण कासवान ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'यह वीडियो आपका दिल छू लेगा. इस मां के रेस्क्यू ऑपरेशन को देखें.'

देखें Video:

This will melt you. Just see this mother's rescue operation. A friend send via whatsapp. pic.twitter.com/1D2rSYUxJi — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 21, 2020

प्रवीण कासवान ने इस वीडियो को 21 जुलाई को शेयर किया है, जिसके अब तक 2 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 18 हजार से ज्यादा लाइक्स और 5 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर यूजर्स को यह वीडियो काफी इमोशनल लगा. कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग करने वाले की भी आलोचना की. एक यूजर ने लिखा, 'मां के परिश्रम को सलाम, लेकिन रिकॉर्डिंग करने वाले पर काफी गुस्सा आ रहा है. वो चुहिया की मदद कर सकता था.' लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं....

Only maa can do this others can definitely watch and not come forward for help but she will undoubtedly do whatever possible to save .. see maa in rat love rat maa — Nisha rai (@nisharai_ggc) July 21, 2020

Motherhood is supreme... .. Heart touching video but perhaps the video maker didn't have heart... He or she didn't try to help to this mother... .. — Sakshee singh (@Saksheesingh10) July 21, 2020

The mother is relentless! Very touching. So much to learn from our fellow planet dwellers. No life is big or small. All lives are important! — Arpita Kar (@ArpitaKar25) July 21, 2020