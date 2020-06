Ratan Tata ने 'ऑनलाइन बुलिंग' के खिलाफ लिखा ऐसा पोस्ट, जमकर हो रही तारीफ, लोग बोले- 'सर, आप महान हो...'

रतन टाटा यही नहीं रूके उन्होंने अपने पोस्ट में इस बात को भी शामिल किया है कि सोशल मीडिया यूजर एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें और एक दूसरे को परेशान करने के बजाय एक दूसरे का सपोर्ट करें. आपको बता दें कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है, ''यह साल हम सब के लिए काफी कठिनाई से भरा है. मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे को दुखी और परेशान करने में ही लगे हुए हैं. एक दूसरे को नीचा दिखाने और हर बात पर जजमेंटल कमेंट करने में लगे हुए हैं. मेरा मानना है कि यह साल दूसरे सालों से ज्यादा खतरनाक है ऐसे में आपको एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय एक दूसरे का साथ देना चाहिए और इस संकट की घड़ी में सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को धैर्य बंधाने का काम करना चाहिए.''

यह समय एकजुट होकर रहने का है. इसलिए आपस में एकता बनाए रखें और प्यार फैलाए न कि कड़वाहट. जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोनावायरस का कहर जारी है, भारत भी इस मुसीबत से जूझ रहा है. सिर्फ इतना ही नहीं कोरोनावायरस की वजह से लाखों लोग अपनी नौकरी गंवाकर घर बैठे हुए हैं. भारत के लिए तो मुसीबत और दोगुनी है क्योंकि यहां कुछ महीनों से तूफान और टिड्डों का अटैक भी जारी है.

मैं कामना करता हूं कि इस संकट की घ़ड़ी में एक दूसरे को नीचा गिराने से अच्छा का एक दूसरे का साथ दें, मदद करें .... कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी व्यक्ति को तकलीफ न हो. रतना टाटा आगे कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया पर उतना एक्टिव नहीं हूं लेकिन मैं कामना करूंगा कि यह एक ऐसी जगह बने जहां लोग एक दूसरे की टेंशन बांटे न कि बढ़ाए. एक दूसरे से दूर रहने के बावजूद एक दूसरे के दुख को समझे और उसे कम करने की कोशिश करें. एक दूसरे के प्रति सहानुभूती दिखाए... और एकता फैलाए... न कि करवाहट और एक दूसरे को परेशान करें.

लोगों ने सोशल मीडिया पर 'साइबरबुलिंग' के खिलाफ बोलने के लिए उधोगपति रतन टाटा की बेहद तारीफ की. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा अ मैन विथ गोल्डन बूट... रतन टाटा जी एक खूबसूरत दिल वाले व्यक्ति हैं. साथ ही लोगों ने कहा कि सोशळ मीडिया पर ऑलनाइन बुलिंग के खिलाफ बोलने के लिए आपका बेहद शुक्रिया सर.

One Man,inspiration for billions.

A man with golden heart.

Respect from the deepest of my heart #RatanTata ji ???????? pic.twitter.com/tZ14deeQVA — Rohit Kumar Sahu (@This_Is_Rohit_) June 22, 2020

#RatanTata

Sir, this lines coming from you is actually very important for us. ????



Thank you for sharing this @RNTata2000pic.twitter.com/FgbHqXXYMw — Divya Rani (@DivyaRa007) June 22, 2020

#RatanTata



A man with golden heart always ready for his country and humanity???????? sir i can't describe you in my words, but sir you are like God for us????????Because what you have done to its people only a god can do. Long live sir may god bless you



Regards pic.twitter.com/AuuJI26A0O — Nkhealthmedicalcare (@nk_AMRIT003) June 22, 2020

Sir ji app great ho!

All people should have mind set like you! Real #Entrepreneur!



Your are man with golden heart #JaiHind#RatanTatapic.twitter.com/lVdvfEQgWg — Mayank Rajput (@mayankrj15) June 22, 2020

फरवरी में वह एक महिला के बचाव में कमेंट करते दिखें थे. महिला ने रतन टाटा को सोशल मीडिया पर 'छोटू' कहा. लोगों ने महिला को बुरी तरह से ट्रोल करना शुरु किया तो ऐसे में आनंद महिंद्रा ने महिला का बचाव करते हुए कहा था, ''हम सब के अंदर बचपना होता है.''