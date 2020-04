इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी ने शेयर किया मजेदार Video तो लोगों ने उड़ाया इंजमाम-उल-हक का मजाक, बोले- 'पाकिस्तान का आलू...'

वीडियो में देखा जा सकता है कि बल्लेबाज ऑफ साइड पर शॉट खेलता है और एक रन चुराता है, जैसे ही दूसरा रन भागता है नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा बल्लेबाज जमीन पर गिर जाता है. जिस तरह वो गिरता है, वो मजेदार है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''इसे देखकर दिमाग में कौन सा नाम आता है.'' इस वीडियो के अब तक 1 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही हजार से ज्यादा लाइक्स और 100 से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं...

देखें Video:

Who comes to mind???? pic.twitter.com/4VSdFuIqJk

जिसके बाद कमेंट्स की बरसात हो गई और लोगों ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम-उल-हक को ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, ''पाकिस्तान का आलू...'' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ''इंजी...''

वहीं कुछ लोगों ने इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी समित पटेल का नाम लिया. कुछ लोगों ने समित का वो वीडियो शेयर किया, जिसमें वो ठीक इसी तरह गिर रहे हैं.

