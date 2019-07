धोनी पर कमेंट करने पर जडेजा ने संजय मांजरेकर को फटकारा, कहा- ...आपकी बहुत बकवास सुना चुका

भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2019 में बांग्लादेश को हराने के बाद सेमीफाइनल प्रवेश कर चुकी है. टीम इंडिया ने 2 जुलाई को हुए बांग्लादेश के खिलाफ मैच में 28 रनों से जीत दर्ज की. पिछले दो मुकाबलों में विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी इनिंग के आखिर में आकर टीम को संभालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बैटिंग थोड़ी धीमी रह जाती है. धीमी बल्लेबाजी के कारण धोनी को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा चुका है. बांग्लादेश के खिलाफ भी धोनी मैच के आखिरी ओवर में दो डॉट गेंद के बाद आउट हो गए, जिसके बाद कमेंट्रेटर संजय मांजरेकर ने भी धोनी पर कमेंट किया. इस पर प्रसंशकों ने कुछ ही देर में मांजरेकर को ट्विटर पर ट्रोल कर दिया.

राहुल गांधी के इस्तीफे पर बोलीं प्रियंका गांधी- आपने जो किया, उसकी हिम्मत कम ही लोगों में होती है

Still i have played twice the number of matches you have played and i m still playing. Learn to respect ppl who have achieved.i have heard enough of your verbal diarrhoea. @sanjaymanjrekar

संजय मांजरेकर को लेकर भारतीय टीम के खिलाड़ी और ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने ट्विटर पर जमकर लताड़ लगाई. संजय मांजरेकर टैग करते हुए जडेजा ने कड़े शब्दों में ट्विटर पर लिखा, ''मैंने आपसे दोगुने क्रिकेट मैच खेले है और अभी भी खेल रहा हूं. जिन्होंने कुछ हासिल किया है उनका सम्मान करना सीखिए. मैं आपकी बहुत बकवास सुना चुका हूं.'' हालांकि इस ट्वीट के बाद अभी तक संजय मांजरेकर की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश मैच के बाद ट्वीट किया था.

बजट से एक दिन पहले आज संसद में पेश होगा आर्थिक सर्वे, मुख्य आर्थिक सलाहकार पेश करेंगे रिपोर्ट

Even after today's win a few issues that need to be addressed for India to become a fool proof team. Rahul still not convincing as opener, Shami as death bowler is a concern now & the Dhoni conundrum#teamIndia