जब गधे का 'इंटरव्यू' लेकर मास्क नहीं लगाने वालों को रिपोर्टर ने मजाकिया अंदाज में सिखाया सबक - देखें Viral Video

सोशल मीडिया साइटों पर व्यापक रूप से साझा किए जा रहे वीडियो में, भारत लाइव के पत्रकार को सबसे पहले एक गधे से पूछते हुए देखा जाता है कि वह बिना मास्क के सड़क पर क्यों बैठा है. फिर, उन्होंने राहगीरों से भी यही सवाल किया, जिन्होंने फेस मास्क नहीं पहने हैं.

गधे का इंटरव्यू लेने के बाद वो मास्क न पहनने वालों के पास पहुंचे और उनसे पूछा, 'जो मास्क नहीं लगाया है वो गधा है.' जैसे ही शख्स ने हां बोला तो वो बोले- 'तो कहिए न जोर से, हम गधे हैं.'

बुजुर्ग व्यक्ति ने जैसे ही कैमरे को देखा तो उन्होंने तुरंत गमछा मुंह में लपेट लिया. पत्रकार उनके पास पहुंचा और बोला- 'चाचा, कैमरे से आपको बचना है कि कोरोना से बचना है?'

देखें Viral Video:

वो कई लोगों के पास पहुंचे जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे और बिना मास्क के घूम रहे थे. वो बार-बार लोगों से पूछ रहे थे, 'जो मास्क नहीं लगाता वो गधे है क्या?'

वीडियो ने फ़ेसबुक से लेकर यूट्यूब तक ऑनलाइन बहुत ध्यान आकर्षित किया है. लोगों को पत्रकार का तरीका काफी पसंद आया. लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की और ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

So utterly creative, this way of spreading tips to safeguard from the #Ccpvirus ! https://t.co/K5ffCjmKo6