Republic Day 2021: पहली बार राजपथ पर राफेल विमान ने दिखाए करतब, देखते रह गए PM मोदी - देखें Video

इस बार गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राजपथ पर पहली बार ल़ड़ाकू विमान राफेल ने करतब दिखाए. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद मोदी से लेकर हर भारतवासी के लिए यह बड़े ही गर्व की बात है. राफेल ने 900 किमी की रप्तार से उड़ान भरी. राफेल को स्क्वॉड्रन लीडर किस्लयकांत के साथ शौर्य चक्र विजेता 17 स्क्वॉड्रन के कमांडिंग अफसर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह उड़ा रहे थे. इस दौरान राफेल के साथ मिग-29 और दो जगुआर विमान भी नजर आए. राफेल ने इस बार वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में अपना करतब दिखाया.

देखें Video:

In a historic first, a Rafale fighter jet completes the flypast ceremony at Rajpath as #RepublicDay parade draws to a close pic.twitter.com/yDTcD6Ecze