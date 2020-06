तेंदुए को सहलाने के लिए शख्स ने पिंजरे के अंदर डाला हाथ, जानवर ने पैर से पकड़ा और फिर... देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स पिंजरे में हाथ डालकर तेंदुए के सिर पर सहलाने लगता है. तेंदुए को कितना सुकून मिला, वीडियो देखकर आप को भी समझ आ जाएगा. तेंदुए ने शख्स के हाथ को अपने पैरों से पकड़ लिया. जैसे वो कहने की कोशिश कर रहा हो कि उसे अच्छा लग रहा है. बार-बार ऐसा करो. शख्स ने काफी देर तक उसे सहलाया. तेंदुए का मजेदार रिएक्शन लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

ये वीडियो 6 साल पुराना बताया जा रहा है. इसे ट्विटर पर फिर शेयर किया गया है. फिर ये वीडियो वायरल हो चुका है.

देखें Video:

इस वीडियो को नेचर एंड एनिमल पेज ने ट्विटर पर 14 जून को शेयर किया है. जिसके अब तक 1 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 3 हजार से ज्यादा लाइक्स और हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं.

Listen to the latest songs , only on JioSaavn.com

Cats are cats, no matter the size!

No they're not. This cat could kill you.

I keep rewatching it over and over again! Wild or not, all kitties love scritches :)