पक्षियों ने शानदार अंदाज से खेला बास्केटबॉल, चोंच से गेंद को उठाकर ऐसे डाली अंदर, 6 लाख बार देखा गया Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स ने आमने-सामने बास्केट रखीं और फिर सामने खड़े पक्षियों की तरफ गेंद फेंक दी. पक्षियों ने भागते हुए गेंद को पकड़ा और फिर बारी-बारी बास्केट में गेंद को डाला.

रेक्स चैपमैन ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'क्या आपने कभी पक्षियों को बास्केटबॉल खेलते देखा है. आज आप नीचे जरूर देखें...'

If you've already seen some birds playing basketball today just keep on scrolling...pic.twitter.com/dljTuTieU9 — Rex Chapman (@RexChapman) January 27, 2021

रेक्स चैपमैन ने 28 जनवरी को शेयर किया था, जिसके अब तक 6 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 17 हजार से ज्यादा लाइक्स और 4 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Not to be that guy but... pic.twitter.com/CLFpp6WUco — NotATweeter16 (@NotATweeter16) January 27, 2021

is anyone else bothered that it's 3 against 2? pic.twitter.com/uYGoPgUW1V — Hopeful American ☮ (@theseventhworm) January 27, 2021